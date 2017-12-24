Кадыров и Дед Мороз проведут новогодний утренник в Грозном

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров и главный Дед Мороз РФ проведут новогодний утренник для детей. Об этом сообщили РИА Новости.

Праздничное мероприятие пройдет в Грозном в воскресенье. Кадыров ранее не один раз играл роль Деда Мороза, принимая участие в утренниках для детей-сирот.

Накануне чеченский лидер подтвердил информацию о том, что администрация социальной сети Instagram заблокировала его аккаунт. Политик завел новую страницу в соцсети Mylistory, о чем он сообщил на своем канале в Telegram. Кадыров заявил, что посещать учетную запись представители Госдепа США могут только с разрешения МИД РФ и властей Чечни.