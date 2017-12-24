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0:16   24 Декабря 2017
Россия
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Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал предложение руководства ряда зоопарков Копенгагена. Об этом сенатор написал в своем твиттере.

Ранее несколько зоопарков датской столицы предложили жителям города принести своих старых домашних животных, от которых они могли бы отказаться. Питомцев планировалось отдать на корм хищникам зоопарка. Руководство таких организаций подчеркнуло, что не призывает владельцев к убийству домашних зверей.

«Первые по изуверству», — отметил Пушков в своем посту в социальной сети. В 2015 году в одном из зоопарков Дании прошло публичное препарирование льва. Еще раньше в столице умертвили жирафа. Неладно что-то со страной, заключил дипломат.

 

Автор: Павел Никифоров
#пушков #дания #зоопарки
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