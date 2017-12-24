Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Российская Федерация за минувшие сутки доставила более четырех тонн гуманитарной помощи в Сирию. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.

Гуманитарные операции прошли в населенных пунктах Канакийе в Хомсе и Айн эль-Байда в провинции Алеппо. Местные жители получили продукты питания в общей сложности на четыре тонны.

Более чем 60 гражданам Сирийской Арабской Республики врачи оказали необходимую медицинскую помощь. В рамках акции «Дети России — детям Сирии» было собрано порядка восьми тонн подарков. Сбор проводился всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия».