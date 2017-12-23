МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

Украинское МВД прокомментировало задержание бывшего главы правительства страны Арсения Яценюка. Заявление распространила пресс-служба ведомства.

Задержание политика произошло в аэропорту Женевы. В МВД Украины отметили, что у Яценюка нет никаких преград для путешествия по миру.

Экс-главу украинского правительства задержали в момент прохождения паспортного контроля. Там же политик дал необходимые показания. Позднее его отпустили, сообщив, что похожие ситуации могут возникнуть в будущем.