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23:33   23 Декабря 2017
Весь мир
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Трамп выразил недовольство большим количеством приезжих из Афганистана, Гаити и Нигерии

Трамп выразил недовольство большим количеством приезжих из Афганистана, Гаити и Нигерии

Президент США Дональд Трамп во время одного из брифингов заявил, что недоволен большим потоком приезжих из Афганистана, Гаити и Нигерии. Об этом сообщила газета The New York Times.

Источники агентства пояснили, что это заседание прошло в июне текущего года в Белом доме. Помимо Трампа, на встрече присутствовали госсекретарь США Рекс Тиллерсон и бывший министр внутренней безопасности, генерал в отставке Джон Келли. По словам источника, американский лидер был в ярости от бесплодности своих попыток в ужесточении имиграционной политики Соединенных Штатов.

Трамп назвал Афганистан «убежищем для террористов»,а приезжих с Гаити — «источником СПИДа». Около 40 тысяч людей приехали из Нигерии, и никто не захочет возвращаться домой, посмотрев на США, заявил президент. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс попыталась объяснить ситуацию для представителей The New York Times. Она заявила, что американский лидер не использовал подобных выражений на том заседании.

Автор: Павел Никифоров
#трамп #иммигранты
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