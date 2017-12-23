Трамп выразил недовольство большим количеством приезжих из Афганистана, Гаити и Нигерии

Президент США Дональд Трамп во время одного из брифингов заявил, что недоволен большим потоком приезжих из Афганистана, Гаити и Нигерии. Об этом сообщила газета The New York Times.

Источники агентства пояснили, что это заседание прошло в июне текущего года в Белом доме. Помимо Трампа, на встрече присутствовали госсекретарь США Рекс Тиллерсон и бывший министр внутренней безопасности, генерал в отставке Джон Келли. По словам источника, американский лидер был в ярости от бесплодности своих попыток в ужесточении имиграционной политики Соединенных Штатов.

Трамп назвал Афганистан «убежищем для террористов»,а приезжих с Гаити — «источником СПИДа». Около 40 тысяч людей приехали из Нигерии, и никто не захочет возвращаться домой, посмотрев на США, заявил президент. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс попыталась объяснить ситуацию для представителей The New York Times. Она заявила, что американский лидер не использовал подобных выражений на том заседании.