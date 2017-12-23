Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал выдвижение президента России Владимира Путина на предстоящие выборы главы государства. Об этом политик написал в своем твиттере.

Собянин отметил, что партия Единая Россия также положительно отнеслась к выдвижению Путина. Московский мэр назвал действующего российского главу «настоящим лидером». По его словам, именно Путин может сплотить Российскую Федерацию.

Ранее кандидатуру президента поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. Во время пресс-конференции, которая состоялась 14 декабря, Путин заявил, что будет участвовать в предстоящих выборах главы государства. Голосование пройдет в марте 2018 года.