Делагаты Госдумы прибыли в Пакистан

Делегация Государственной Думы РФ прибыла с официальным визитом в Пакистан. Об этом сообщил ТАСС.

Главой делегации стал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В ее состав вошли представители всех фракций ведомства.

Посол Российской Федерации в Пакистане Алексей Дедов встретил политиков в аэропорту Исламабада. Вместе с ним присутствовал глава группы дружбы Нацассамблеи Пакистана Марви Мемон. Визит приурочен к участию в межпарламентском заседании. На повестке дня стоит обсуждение борьбы с терроризмом.