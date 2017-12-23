Три человека погибли в ДТП в Пермском крае

В Прикамье в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Инцидент произошел рядом с деревней Юксеево в районе трех часов дня по местному времени (17.00 по Москве). Столкнулись легковой автомобиль Lada Kalina и УАЗ.

По информации ведомства, «Лада» выехала на встречную полосу. Жертвами столкновения стали водитель и два пассажира легковушки. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести. Полиция завела уголовное дело по факту аварии.