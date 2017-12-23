Более 40 депутатов парламента Чечни поддержали Кадырова, удалив аккаунты из Instagram
Порядка 41 депутата чеченского парламента удалили свои аккаунты из Instagram, поддержав тем самым главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Об этом сообщили в пресс-службе местного ЗакСа. В ведомстве отметили, что члены депутатского корпуса положительно оценили решение председателя парламента Республики Чечня Магомеда Даудова. Политик накануне закрыл свой аккаунт в социальной сети Instagram.
Даудов заявил, что не разблокирует свою страницу, пока то же самое не сделают с учетной записью Кадырова. Накануне стало известно, что аккаунты главы Чечни в Instagram и Facebook были заблокированы. Политик завел учетную запись в другой социальной сети, заявив, что представители Госдепа могут посещать его страницу только с разрешения МИД РФ и властей Чечни.