Посла Бразилии и временного представителя Канады выслали из Венесуэлы

Власти Венесуэлы выслали посла Бразилии и временного представителя Канады. об этом заявила представитель венесуэльской Конституционной ассамблеи (КА) Делси Родригес.

Со стороны Бразилии персоной нон грата объявлен посол Руя Перейру. К службе он сможет вернуться в том случае, если в стране восстановят конституционные нормы, которые, по мнению властей Венесуэлы, были нарушены. Власти Бразилии пока никак не прокомментировали такое решение. Сам посол уже находится дома, поскольку планировал провести новогодние праздники вместе с родными.

Такие же меры Каракас принял в отношении временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика. Дипломата обвинили в систематическом вмешательстве в дела Венесуэлы. Администрация Оттавы не отреагировала на высылку своего временного посла.