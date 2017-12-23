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22:23   23 Декабря 2017
Весь мир
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Посла Бразилии и временного представителя Канады выслали из Венесуэлы

Посла Бразилии и временного представителя Канады выслали из Венесуэлы

Власти Венесуэлы выслали посла Бразилии и временного представителя Канады. об этом заявила представитель венесуэльской Конституционной ассамблеи (КА) Делси Родригес.

Со стороны Бразилии персоной нон грата объявлен посол Руя Перейру. К службе он сможет вернуться в том случае, если в стране восстановят конституционные нормы, которые, по мнению властей Венесуэлы, были нарушены. Власти Бразилии пока никак не прокомментировали такое решение. Сам посол уже находится дома, поскольку планировал провести новогодние праздники вместе с родными.

Такие же меры Каракас принял в отношении временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика. Дипломата обвинили в систематическом вмешательстве в дела Венесуэлы. Администрация Оттавы не отреагировала на высылку своего временного посла.

Автор: Павел Никифоров
#канада #бразилия #венесуэла
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