Матвиенко рассказала, чем чреваты для США поставки вооружения Украине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала решение американской администрации о поставках оружия Украине.

Об этом сообщает ТАСС в субботу. Как заявила политик, решение Вашингтона о поставках оружия официальному Киеву препятствует нормализации обстановки на Украине. Такой шаг, по мнению Матвиенко, лишь втянет Вашингтон во внутренний конфликт страны и нанесет вред попыткам его урегулирования.

Напомним, ранее стало известно, что Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил коммерческие поставки летального оружия на Украину. Сегодня лицензия предоставлена только одной из частных компаний, которая займется экспортом снайперских винтовок.