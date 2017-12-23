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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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22:04   23 Декабря 2017
Весь мир
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КНДР намерены заставить США «пожалеть» о новой стратегии нацбезопасности — СМИ

КНДР намерены заставить США «пожалеть» о новой стратегии нацбезопасности — СМИ

В Северной Корее намерены заставить США «пожалеть» о выбранной новой стратегии национальной безопасности. Об это сообщило издание Express.

Представитель министерства иностранных дел КНДР пояснил, что Вашингтон ведет свою политику в дипломатической сфере так, чтобы «сокрушить» Пхеньян в военной области. Политик заявил, что Северная Корея сделает все, чтобы в США пожалели о выбранной стратегии.

В МИД КНДР также сообщили, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп прилагает все усилия к развязыванию конфликта с использованием ядерного оружия на полуострове. Вашингтон, по словам представителя ведомства, хочет взять Пхеньян под свой контроль. Накануне Совбез ООН ужесточил санкции против Северной Кореи в ответ на пуск баллистических ракет в ноябре.

Автор: Павел Никифоров
#сша #кндр #ядерное оружие
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