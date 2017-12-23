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22:03   23 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Пресс-секретарь возглавляемой Арсением Яценюком партии «Народный фронт» Ольга Лаппо подтвердила факт задержания политика.

Она отметила, что Яценюк прилетел в Женеву с младшей дочерью, однако его остановили на паспортном контроле по запросу России по обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне. Лаппо на своей странице в Facebook отметила, что на выяснение ситуации ушло 10 минут, после чего экс-премьера Украины отпустили. Однако сотрудники женевского аэропорта отметили, что аналогичная процедура возможна и при вылете.

При этом дежурный представитель полиции аэропорта заявил агентству в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о задержании Яценюка в воздушной гавани: «Ничего не будут подтверждать».

Автор: Алла Ларионова
#яценюк #политика #женева
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