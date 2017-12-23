Мужчина напал на полицейских в США

Мужчина напал на двух сотрудников правоохранительных органов в штате Пенсильвания, США. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова местного прокурора Дофина Эда Марсико.

По словам полицейского, нападавший совсем недавно вернулся с Ближнего Востока. Он открыл огонь по одному из представителей правоохранительных органов и служебному автомобилю.

Вторая атака произошла спустя полчаса. 51-летний Ахмед Аминамин Эль-Мофти стрелял из двух пистолетов. Под обстрел попала девушка-полицейский, так же находившаяся в машине. Одна из пуль задела полицейского. Вскоре на место происшествия прибыли другие сотрудники правоохранительных органов и ликвидировали мужчину. О причинах нападения пока неизвестно.