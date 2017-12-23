Клинцевич озвучил условие возвращения российских офицеров в СЦКК

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич озвучил условие, при котором офицеры армии РФ вернуться к деятельности в Совместном центре контроля и координации в Донбассе.

Политик заявил, что наблюдатели приступят к деятельности в центре в том случае, если СЦКК станет действующим инструментом, контролирующим обстановку в Донбассе. Слова Клинцевича привели РИА Новости.

Первый зампред отметил, что российская сторона должна играть ощутимую роль в деятельности Совместного центра. Ранее МИД РФ сообщил, что ведомство вывело российских военных из деятельности центра, поскольку администрация Киева чинила серьезные препятствия для их работы.