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21:35   23 Декабря 2017
Весь мир
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Пучдемон попросил разрешения вернуться в Испанию

Пучдемон попросил разрешения вернуться в Испанию

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал официальный Мадрид разрешить ему вернуться в страну.

Политик желает вернуться в Испанию к открытию сессии парламента автономии, которое должно пройти 23 января, чтобы занять пост главы Женералитета (автономного правительства региона). Соответствующее заявление Пучдемон сделал в интервью агентству Reuters, обнародованном в субботу.

«Я хотел бы вернуться прямо сейчас. Это были бы хорошие новости для Испании», — заявил Пучдемон журналистам. 

В четверг в Каталонии состоялись парламентские выборы, согласно результатам которых победу одержали политические силы, поддерживающие независимость Каталонии от Испании. Коалиция «Вместе за Каталонию» Пучдемона, согласно результатам, получила 34 места в местном парламенте.

Автор: Алла Ларионова
#испания #каталония #пучдемон
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