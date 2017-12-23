Пучдемон попросил разрешения вернуться в Испанию

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал официальный Мадрид разрешить ему вернуться в страну.

Политик желает вернуться в Испанию к открытию сессии парламента автономии, которое должно пройти 23 января, чтобы занять пост главы Женералитета (автономного правительства региона). Соответствующее заявление Пучдемон сделал в интервью агентству Reuters, обнародованном в субботу.

«Я хотел бы вернуться прямо сейчас. Это были бы хорошие новости для Испании», — заявил Пучдемон журналистам.

В четверг в Каталонии состоялись парламентские выборы, согласно результатам которых победу одержали политические силы, поддерживающие независимость Каталонии от Испании. Коалиция «Вместе за Каталонию» Пучдемона, согласно результатам, получила 34 места в местном парламенте.