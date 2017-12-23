Маккейн поддержал продажу комплексов Javelin Украине

Сенатор Джон Маккейн заявил, что продажа противотанковых комплексов Javelin Украине поможет в разрешении конфликта в Донбассе.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте политика. Маккейн поддержал решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по продаже летального оружия администрации Украины. Такой шаг, отметил сенатор, говорит о том, что США поддерживают своих партнеров в вопросе отстаивания суверенитета страны.

Маккейн заявил, что решение американского лидера запоздало на несколько лет. Поставки Javelin на Украину поспособствуют установлению мира в Донбассе и укрепят безопасность всего государства. В пятницу Трамп одобрил продажу Киеву военной техники. Инициативу в течение 30 дней должны обсудит в Конгрессе США.