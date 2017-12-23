«Партия социальной защиты» выдвинула в президенты психолога

«Партия социальной защиты» определилась с кандидатом на выборы-2018.

Эксперт в области социальной психологии Михаил Козлов рассказал о том, что съезд партии в субботу выдвинул его кандидатом на выборы президента России в следующем году, сообщает РИА «Новости».

Выборы российского лидера пройдут 18 марта 2018 года, старт предвыборной кампании был официально дан Советом Федерации 18 декабря. Официально в качестве кандидатов уже зарегистрировались глава ЛДПР Владимир Жириновский и один из создателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Действующий лидер России Владимир Путин ранее заявил, что намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.