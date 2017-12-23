Количество жертв наводнений и оползней на Филиппинах возросло до 200

По меньшей мере 200 человек погибли на Филиппинах в результате оползней и наводнений.

Об этом в субботу сообщает агентство «Синьхуа»со ссылкой на полицейский источник. Ранее агентство France-Presse сообщало о 133 погибших в результате разгула стихии.

Пришедший в страну тропический шторм «Кай Так» стал 26-м по счету тихоокеанским циклоном в Азии с начала 2017 года. Свое название он получил в честь старого аэропорта Гонконга, который находился на насыпной полосе в проливе Виктория неподалеку от холмов и жилых кварталов, а также считался одним из самых опасных в мире.