Порошенко рассказал, зачем Киеву потребовалось летальное оружие США

Он заявил, что летальное оружие из Америки необходимо Киеву не для наступления, а для защиты украинских солдат и мирного населения.

Украинский лидер Петр Порошенко написал об этом в своем аккаунте в соцсети Twitter. Накануне представитель американского госдепа Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон решил поставить Украине оборонительное вооружение для обеспечения защиты ее целостности и суверенитета.

Порошенко уточнил, что решение о поставках летального оружия подтвердилось в ходе беседы с госсекретарем Соединенных Штатов Рексом Тиллерсоном, которая состоялась 22 декабря.

Ранее стало известно, что глава Украины внес в Раду законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Документ он охарактеризовал «как неотложный».