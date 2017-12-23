Кадыров зарегистрировал аккаунт в соцсети Mylistory

Страница Кадырова в Instagram стала недоступна 23 декабря.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, чьи страницы в Instagram и Facebook оказались заблокированы, завел пользовательский аккаунт в соцсети Mylistory. Об этом он оповестил подписчиков в Telegram-канале. Все важные новости с фотографиями и видеороликами будут появляться в аккаунте kadyrov_95 в Mylistory, написал он.

Глава Чечни уточнил, что сотрудникам Государственного департамента вход будет разрешен только после согласования с российским внешнеполитическим ведомством и руководством Чечни.

Глава республики Рамзан Кадыров ранее сообщил, что в Чечне тестируется новая социальная сеть Mylistory.