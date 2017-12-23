Три человека погибли в результате ДТП в Ставрополье

Три человека стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Ставрополье, еще девять госпитализированы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе краевого ГУ МВД РФ.

По данным агентства, утром в субботу, 23 декабря, микроавтобус с пассажирами перевернулся в Кочубеевском районе Ставропольского края. Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших.

Уточняется, что на подъезде к Ставрополю произошло столкновение грузовой «Газели» и микроавтобуса Mercedes, который двигался по маршруту Ессентуки — Ставрополь. После аварии в городскую больницу Невинномысска были доставлены 14 человек, девять из которых госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В сообщении ведомства говорится, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».