Самолет экстренно сел во Внуково из-за протечки топливного бака
Пассажирский лайнер направлялся из Москвы в Махачкалу.
Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на источник в экстренных службах. Сообщается, что командир Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр» после взлета сообщил о течи топлива и попросил экстренную посадку. Было решено вернуть воздушное судно в аэропорт вылета. Отмечается, что в результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.
Утром сообщалось, что самолет авиакомпании Aeromar вынужденно сел в аэропорту Мехико.
В ноябре самолет авиакомпании «ЮТэйр» экстренно сел в тюменском аэропорту Рощино.