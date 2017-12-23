Самолет экстренно сел во Внуково из-за протечки топливного бака

Пассажирский лайнер направлялся из Москвы в Махачкалу.

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на источник в экстренных службах. Сообщается, что командир Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр» после взлета сообщил о течи топлива и попросил экстренную посадку. Было решено вернуть воздушное судно в аэропорт вылета. Отмечается, что в результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

Утром сообщалось, что самолет авиакомпании Aeromar вынужденно сел в аэропорту Мехико.

В ноябре самолет авиакомпании «ЮТэйр» экстренно сел в тюменском аэропорту Рощино.