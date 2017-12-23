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18:47   23 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Владимир Кличко уверен, что отношения между Украиной и РФ скоро улучшатся

Владимир Кличко уверен, что отношения между Украиной и РФ скоро улучшатся

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко выразил уверенность, что отношения между Украиной и РФ вскоре ждет потепление.

Его слова приводит в субботу «Трибуна». Знаменитый спортсмен, который является младшим братом мэра Киева, также отметил, что по прошествии времени многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в такой ситуации.

Напомним, Владмир Кличко завершил карьеру 3 августа текущего года. Всего ему удалось одержать 64 победы (53 нокаутом) и потерпеть всего пять поражений. Впервые украинец завоевал звание чемпиона мира в 2000 году. С 2006-го Кличко-младший удерживал мировые титулы, однако потерпел поражение от британца Тайсона Фьюри в ноябре 2015 года.

Автор: Алла Ларионова
#россия #украина #владимир кличко
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