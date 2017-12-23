В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

В аэропорту Шереметьево задержали британскую учительницу истории.

Во время досмотра багажа у 46-летней гражданки Великобритании обнаружили ручную гранату. Об этом сообщает в субботу Daily Mail. Вскоре стало известно, что граната не является боевой. Выяснилось, что это качественный муляж, который преподаватель истории по имени Джули везла своим ученикам на родину. Женщина рассказала сотрудникам аэропорта, она купила его на обычном рынке в российской столице.

После разъяснений учительнице, посетившей Москву всего на пару дней, разрешили вылететь домой. Изъятый у нее муляж остался в РФ.