Материнский капитал разрешат использовать как взнос за ипотеку под 6%

Материнский капитал можно будет использовать как взнос за ипотечный кредит под 6%

Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра труда РФ Максима Топилин. Глава ведомства рассказал об этом журналистам в кулуарах съезда «Единой России», проходящего в Москве.

Отмечается, что это

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил расширить действие маткапитала. Он выступил с инициативой выплачивать матерям пособия за рождения первого ребенка. Сумма выплаты должна составить 10,5 тысяч рублей в месяц.