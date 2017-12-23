Партия «Рот фронт» выдвинула на выборы президента машинистку башенного крана
Партия «Российский объединенный трудовой фронт» («Рот фронт») выдвинула на выборы президента России машинистку башенного крана завода «Петросталь» Наталью Лисицыну.
Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на члена Центризбиркома России Евгения Шевченко. Отмечается, что работница уже подала документы в ЦИК. Шевченко также подчеркнул, что «Рот фронт» в установленном порядке уведомила комитет о проведении предвыборного съезда.
Кандидатам от непарламентских партий на выборах главы государства для прохождения регистрации нужно собрать 100 тысяч подписей, а самовыдвиженцам - 300 тысяч. Представители парламентских партий обходятся во время подготовки к выборам без сбора подписей.