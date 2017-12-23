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18:33   23 Декабря 2017
Весь мир
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«Цифровая печь»: почему соцсети безжалостно блокируют пользователей

«Цифровая печь»: почему соцсети безжалостно блокируют пользователей

Социальные сети стали в открытую нарушать правила игры, ими же когда-то и придуманные.

Справедливое и беспристрастное отношение в пользователям ушло на второй план, для владельцев социальных платформ сейчас на первом месте оказалось соблюдение конкретных политических интересов. Это повлекло за собой появление жесткой цензуры, блокировок аккаунтов и других вольностей, не находящих разумных объяснений.

В субботу стало известно о том, что профиль главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсети Instagram оказался недоступен. Его страница в Facebook также перестала работать. Как объяснил позже владелец заблокированных страниц в своем Telegram-канале, службы поддержки этих соцсетей даже не потрудились дать ему объяснений, что произошло с его страницами и как их восстановить. Кадыров отметил, что видит явную связь между действиями Instagram и политикой Белого дома. Напомним, что 20 декабря Минфин США внес пятерых россиян, включая Кадырова, в санкционный «список Магнитского».

«Цифровая печь»: почему соцсети безжалостно блокируют пользователей

Связь между двумя этими событиями стала очевидна не только главе Чеченской Республики, но и другим россиянам. На этот счет уже высказался известный российский блогер Илья Варламов в мессенджере Telegram. Он написал, что Instagram забанил Кадырова, но задуматься стоит всем гражданам. Он написал, что Facebook и его дочки - Instagram и WhatsApp - являются цифровым концлагерем, где нет места справедливости и пониманию. Блогер подчеркнул, что судьба пользователей находится в руках «надзирателя», который рано или поздно воспользуется «цифровой печью». Варламов напомнил, что Facebook уже неоднократно ловили на беспричинных блокировках и удалении аккаунтов. Блогер посоветовал не доверять соцсетям и не строить на их зыбких и ненадежных просторах свой бизнес.

«Цифровая печь»: почему соцсети безжалостно блокируют пользователей

Цензура проявила себя не только в зарубежных соцсетях, этим методом стали пользоваться и крупные западные компании. Совсем недавно сервис Google.News заблокировал Федеральное агенство новостей (ФАН). Компания прекратила показ новостей агентства и удалила весь архив СМИ с момента его создания. Очевидно, что блокировка произошла по политическим причинам, ведь ФАН занимался освещением действий ВКС РФ и сирийской армии в борьбе с международным терроризмом, а эту тему не слишком приветствуют в Вашингтоне. Такое вольное и лицемерное поведение компании придает ей практически пропагандистский характер.

Еще одним ярким и убедительным примером использования цензуры в соцсетях стала история с необоснованной блокировкой нескольких тысяч аккаунтов в Facebook и Twitter, которые якобы оказывали непосредственное влияние на выборы в США. 

Как бороться с возникшей проблемой, пока неизвестно. Возможно, остановить участившийся беспредел сможет полный запрет социальных сетей, но будет ли эффективна эта мера и как запустить этот процесс? Есть, конечно, и другой, менее болезненный путь. Чтобы пользователи смогли спокойно пользоваться социальными платформами и не бояться быть замешанными в чужих политических игрищах, можно ввести общий и непреложный свод правил, который бы строго регламентировал работу соцсетей. Это могло бы заставить действовать все соцсети по одним стандартам и лишить их возможности склоняться на ту или иную сторону.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #кадыров #соцсети #общество #аккаунт #instagram #блокировка
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