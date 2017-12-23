Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам

Два датских зоопарка, расположенные в Копенгагене и в Гивскуде, просят своих посетителей приносить домашних животных на корм хищникам.

Об этом сообщает телеканал TV2.

Зоопарки заявили, что принимают морских свинок и кроликов, так как именно этими животными в естественной среде могут питаться тигры, львы и волки. Согласно заявлению сотрудницы зоопарка Копенгагена Анны-Софи Эллер, кормить хищников кошками или собаками было бы не этично. Кроме того, отметила она, эти животные не входят в естественный рацион больших хищников.