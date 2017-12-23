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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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17:07   23 Декабря 2017
Россия
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Собчак заявила, что ее прическа не перекликается со стилем Тимошенко

Собчак заявила, что ее прическа не перекликается со стилем Тимошенко

Собчак выбрала для посещения съезда партии «Гражданская инициатива» прическу в виде косы, уложенной вокруг головы.

Аналогичная прическа часто встречалась и у Тимошенко. Телеведущая, общественный деятель Ксения Собчак, выдвинутая 23 декабря кандидатом на пост президента партией «Гражданская инициатива», заявила, что у ее стиля нет ничего общего с имиджем бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Собчак отметила, что сама часто делает себе разные прически и не слишком задумывается о том, что ее стиль может перекликаться с чьим-то. Она выразила мнение, что брендом должны стать слова, которые она произносит, а также ее предвыборная программа. Лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев заявил, что он выступит брендом Ксении Собчак.

Автор: Ольга Шпакова
#выборы #политика #тимошенко #собчак #коса #гражданская инициатива
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