Собчак заявила, что ее прическа не перекликается со стилем Тимошенко

Собчак выбрала для посещения съезда партии «Гражданская инициатива» прическу в виде косы, уложенной вокруг головы.

Аналогичная прическа часто встречалась и у Тимошенко. Телеведущая, общественный деятель Ксения Собчак, выдвинутая 23 декабря кандидатом на пост президента партией «Гражданская инициатива», заявила, что у ее стиля нет ничего общего с имиджем бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Собчак отметила, что сама часто делает себе разные прически и не слишком задумывается о том, что ее стиль может перекликаться с чьим-то. Она выразила мнение, что брендом должны стать слова, которые она произносит, а также ее предвыборная программа. Лидер партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев заявил, что он выступит брендом Ксении Собчак.