КПРФ выдвинула Грудинина кандидатом на выборы президента

Высший руководящий орган КПРФ определился с кандидатом на выборы-2018.

В субботу в ходе съезда кандидатом от партии был выдвинут директор подмосковного предприятия "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин. По данным ТАСС, соответствующее решение принято по результатам тайного голосования делегатов съезда.

«За — 303 [делегата — прим.ред.] , против — 11», — заявил агентства источник среди делегатов съезда, который также отметил, что всего голосовало 316 человек.

КПРФ, как парламентской партии, на выборах главы государства, согласно российскому законодательству, не нужно собирать подписи. Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта следующего года.