Мы в соц.сетях:
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
16:53   23 Декабря 2017
Россия
55

КПРФ выдвинула Грудинина кандидатом на выборы президента

КПРФ выдвинула Грудинина кандидатом на выборы президента

Высший руководящий орган КПРФ определился с кандидатом на выборы-2018.

В субботу в ходе съезда кандидатом от партии был выдвинут директор подмосковного предприятия "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин. По данным ТАСС, соответствующее решение принято по результатам тайного голосования делегатов съезда.

«За — 303 [делегата — прим.ред.] , против — 11», — заявил агентства источник среди делегатов съезда, который также отметил, что всего голосовало 316 человек.

КПРФ, как парламентской партии, на выборах главы государства, согласно российскому законодательству, не нужно собирать подписи. Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта следующего года.

Автор: Алла Ларионова
#россия #кпрф #политика
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке Сирия
Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
22:13   22 Декабря 2017
181
Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак Политика

Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак

21:02   22 Декабря 2017
78915
WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran Весь мир

WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran

17:21   22 Декабря 2017
3336
Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста Россия

Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста

14:59   22 Декабря 2017
4712
Новости smi2.ru
Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

 Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

 В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

 Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам

Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам