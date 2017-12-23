В соцсетях сегодня: Путин на съезде «Единой России», два новых кандидата на выборах-2018, блокировка Instagram Кадырова 

ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях в субботу, 23 декабря.

Путин выступил на XVII съезде партии «Единая Россия» в Москве

Глава Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выступил сегодня на пленарном заседании XVII съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия». В этом году на съезде, который проходил с 22 по 23 декабря, собралось около 2500 человек, среди них – 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов ЕР.

Пользователи соцсетей внимательно следили за происходящим с помощью трансляций в интернете. На видеохостинге Youtube, где выступления главы РФ Владимира Путина и премьер-министра страны Дмитрия Медведева на съезде транслировал RT, трансляцию к настоящему моменту посмотрели более 6 000 человек.

В ходе своего выступления Владимир Владимирович затронул тему развития экономики в стране, частности, он подчеркнул, что в РФ необходимо поднять уровень дохода россиян и повысить пенсии.

Путин знает,как устранить препятствия на пути роста российской экономики. — Авдотья Астраханцева (@Avdotia_Astr) 23 декабря 2017 г.

Монархическая партия и КПРФ выдвинули своих кандидатов на президентские выборы-2018

Высший руководящий орган Коммунистической Партии России — съезд партии — в субботу, 23 декабря, выдвинул директора подмосковного предприятия «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина кандидатом на президентские выборы 2018 года. Решение об этом было принято по итогам тайного голосования делегатов съезда партии КПРФ.

Сегодня также стало известно,что Монархическая партия России в ходе съезда в Екатеринбурге выдвинула своего основателя, миллиардера Антона Бакова в качестве кандидата на выборы президента.

Российские пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на обе новости. Что касается кандидата от коммунистов, многие отметили, что озадачены выбором партии, поскольку почти ничего не знают о новом кандидате КПРФ.

А он кто? — Eugene Zhukov (@Eugene_Zhukov) 23 декабря 2017 г.

Видать совсем плохо в КПРФ с кандидатами, выдвигают человека, так скажем, со стороны! Не способны воспитать в своей среде, что-ли? Зюганов же в котором поколении учитель!!! ???? — Анна Михайловна (@annaas88844933) 23 декабря 2017 г.

Вместе с тем, нашлись и те, кто поддержал кандидатуру Грудинина.

Грудинина в президенты России! — Алѣксандр Чѣрѣп☠ ™ (@Makedonsky_A) 23 декабря 2017 г.

Нравиться ???????????????????? !!! — Любовь (@izJiwauo108kqfP) 23 декабря 2017 г.

В то время, как кандидатуру от Монархической партии РФ многие пользователи соцсетей не восприняли серьезно.

А чего не царя то?)))) — Олейников Сергей (@Olenikov73) 23 декабря 2017 г.

Царь то не настоящий! — Сергей Грибач (@gribach1949) 23 декабря 2017 г.

Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram оказался недоступен

Профиль главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram в субботу, 23 декабря, оказался недоступен. При попытке зайти в профиль политика соцсеть выдает уведомление: «К сожалению, данная страница недоступна».

Позже глава Чечни на своем канале в мессенджере Telegram прокомментировал недоступность своего аккаунта в Instagram.

«Да, странно выглядит демарш Instagram, который до сих пор пытался делать видимость независимости от официального Вашингтона. И почему-то он последовал сразу же после публикации санкций Минфина США», — отметил Кадыров.

Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, комментируя случившееся, заявил, что сбой в работе аккаунта Рамзана Кадырова в Instagram не связан с техническими причинами, это попытка заглушить его голос.

Пользователи соцетей развернули в комментариях бурное обсуждение по этому поводу. Кто-то воспринял случившееся, как повод для того, чтобы политик меньше времени уделял социальным сетям.

Другие приняли случившееся за хороший повод для того, чтобы на законодательном уровне запретить российским политикам иметь личные аккаунты в иностранных соцсетях. При этом некоторые подчеркнули, что Кадырову следует вовсе избавиться от профилей в иностранных социальных сетях и «поддержать отечественного производителя».