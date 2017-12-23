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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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16:45   23 Декабря 2017
Россия
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Собчак рассказала, кто помог составить ее предвыборную программу «123 трудных шага»

Собчак рассказала, кто помог составить ее предвыборную программу «123 трудных шага»

Свою программу Собчак презентовала 23 декабря на съезде партии «Гражданская инициатива».

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о желании баллотироваться на выборах главы РФ, сообщила, что ее предвыборную программу помогали писать глава Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев и глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев.

Съезд «Гражданской инициативы» включил ее в федеральный политсовет партии и выдвинул Собчак на выборы президента.

Телеведущая выразила благодарность режиссеру Авдотье Смирновой за то, что та помогла ей в вопросе, связанном с инклюзивным обществом. Собчак также отметила, что в экспертных столах принимали участие различные феминистические организации, которые занимаются защитой семьи и детства.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #политика #собчак #гражданская инициатива #предвыборная программа #123 трудных шага
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