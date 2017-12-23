Собчак рассказала, кто помог составить ее предвыборную программу «123 трудных шага»

Свою программу Собчак презентовала 23 декабря на съезде партии «Гражданская инициатива».

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о желании баллотироваться на выборах главы РФ, сообщила, что ее предвыборную программу помогали писать глава Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев и глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев.

Съезд «Гражданской инициативы» включил ее в федеральный политсовет партии и выдвинул Собчак на выборы президента.

Телеведущая выразила благодарность режиссеру Авдотье Смирновой за то, что та помогла ей в вопросе, связанном с инклюзивным обществом. Собчак также отметила, что в экспертных столах принимали участие различные феминистические организации, которые занимаются защитой семьи и детства.