В результате пожара в зоопарке Лондона пострадали восемь человек

В Лондоне в зоопарке произошел пожар, в результате чего пострадали восемь человек.

Как сообщила в Twitter местная медицинская служба, шестеро из них отравились дымом, еще двое получили незначительные травмы. Семерым пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте, однако одного человека решено было поместить в больницу на северо-западе Лондона.

We attended the fire at #LondonZoo this morning. We treated eight patients at the scene and took one of those to hospital. pic.twitter.com/vK3z3WYIiS