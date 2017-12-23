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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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16:28   23 Декабря 2017
Россия
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Силуанов назвал сроки повышения МРОТ до прожиточного минимума

Силуанов назвал сроки повышения МРОТ до прожиточного минимума

Вопрос повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума необходимо решить в течение года-двух.

Такое заявление сделал глава российского Минфина Антон Силуанов, пишет РИА Новости. В кулуарах съезда партии «Единая Россия» он рассказал журналистам, что решение главы РФ Владимира Путина о том, чтобы довести МРОТ до прожиточного минимума, должно реализоваться максимально оперативно. Он указал сроки, сказав, что это произойдет в течение года-двух.

Правительственный законопроект по повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума был принят ГД РФ 15 декабря. 

Ранее президент Российской Федерации в ходе своего выступления на съезде «Единой России» заявил, что властям необходимо действовать с учетом долгосрочных перспектив развития страны.

Автор: Ольга Шпакова
#экономика #съезд #мрот #минфин #единая россия #силуанов
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