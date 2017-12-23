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16:33   23 Декабря 2017
Россия
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Монархическая партия выдвинула Антона Бакова кандидатом в президенты России

Монархическая партия выдвинула Антона Бакова кандидатом в президенты России

Монархическая партия России в субботу, 23 декабря, на съезде в Екатеринбурге выдвинула своего основателя, миллиардера Антона Бакова в качестве кандидата на президентские выборы, которые пройдет в марте 2018 года.

«Выдвинули в качестве кандидата. 45 из 45 представителей региональных отделений»,  — приводит слова Баков информационное агентство РИА Новости.

Кроме того, новый кандидат на пост главы государства уточнил, что на съезде партии не было представителя московского областного отделения партии.

Напомним, что в сентябре текущего года Баков уже заявлял о намерении баллотироваться на выборах-2018. 

Автор: Анастасия Ягужинская
#выборы-2018 #монархическая партия #антон баков
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