Россия добьется того, чтобы уровень ее экономики превысил мировой — Путин

Россия добьется того, чтобы уровень ее экономики достиг и превысил мировой.

Соответствующее заявление сделал в субботу президент РФ Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия» в Москве. Он отметил, что экономические кризисы и внешние ограничения пока не позволили России выйти на задачу роста экономики выше мировой.

«Но мы обязательно должны это сделать. И мы сделаем это», — заявил Путин в ходе выступления перед гостями съезда.

Глава российского государства также отметил, что при этом страна должна не только прочно закрепиться в пятерке самых крупных экономик мира, но и приблизиться к передовым государствам по уровню ВВП на душу населения.