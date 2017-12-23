Путин заявил, что размытые нормы используются для наезда на бизнес

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время съезда партии «Единая Россия» 23 декабря заявил, что в стране необходимо либерализировать законодательство, избавляться от размытых норм, которыми нечистоплотные правоохранители пользуются для наезда на бизнес.

Глава России считает важным совершенствовать и либерализировать законодательство, избавиться от нечетких, двусмысленных, размытых правовых норм, которыми пользуются нечистоплотные правоохранители, чтобы собирать дань или отнимать собственность.

Ранее премьер-министр РФ и председатель ЕР заявил, что партия поддерживает участие Путина в выборах президента РФ как самовыдвиженца.