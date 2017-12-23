Кадыров прокомментировал блокировку своей страницы в Instagram

Глава Чеченской Республики отметил, что страницу заблокировали после санкций американского Минфина.

Это свидетельствует об иллюзии независимости сервиса Instagram от Вашингтона.

Кадыров в своем канале в Telegram и в англоязычном аккаунте в Instagram написал, что исчезнувший аккаунт имел официальный статус, поэтому сервис должен был обеспечивать безопасность контента. Служба поддержки разъяснений произошедшему не предоставила.

Он отметил, что в дальнейшем будет общаться в подписчиками в социальной сети «Вконтакте» (Рамзан Кадыров), в своем микроблоге Twitter (RKadyrov), и на канале в Telegram (Kadyrov_95).

Соединенные Штаты в среду внесли в санкционный «список Магнитского» пять граждан РФ, в том числе Кадырова.