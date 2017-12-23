Собчак представила свою предвыборную программу

Журналистка Ксения Собчак, решившая баллотироваться в президенты РФ, представила свою предвыборную программу под названием «123 трудных шага».

В настоящее время, как передает РИА «Новости», телеведущая присутствует на съезде партии «Гражданская инициатива», который должен выдвинуть ее кандидатом в президенты. Программа нацелена в первую очередь на граждан, уставших жить в бедности, отметила Собчак.

Очередные выборы президента страны намечены на 18 марта следующего года. Документы в Центризбирком уже подали председатель ЛДПР Владимир Жириновский, который официально стал первым кандидатом в президенты, а также один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский.