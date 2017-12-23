Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

Об этом сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства Польши.

Польша надеется, что российские представители вернутся в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК). В Варшаве с обеспокоенностью наблюдают за эскалацией вооруженного конфликта на Украине и отмечают рост числа нарушений перемирия в Донбассе.

Как считают в польском МИД, вывод российских офицеров повлиял на усиление напряженности. Польша выражает надежду на то, что российская сторона решит вернуть офицеров в СЦКК, отмечает польское ведомство.

РФ отозвала своих офицеров-наблюдателей из Донбасса в связи с тем, что Киев мешал их работе, ограничивая доступ к линии соприкосновения.