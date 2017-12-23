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Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

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15:29   23 Декабря 2017
Россия
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Путин заявил, что российское образование должно быть одним из лучших в мире

Путин заявил, что российское образование должно быть одним из лучших в мире

Это необходимо для того, чтобы готовить специалистов нового технологического уклада.

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». Он подчеркнул, что необходимо развивать принципиально новые отрасли, без которых нет будущего - передовые цифровые технологии, биоинженерия, роботизация. Данные направления определяют мировое будущее и должны обеспечить устойчивость и прогресс России в мире.

Российская школа должна войти в число лучших в мире, а российские колледжи, техникумы и университеты - создавать ведущие стандарты в подготовке специалистов нового технологического уклада, заявил президент.

Автор: Ольга Шпакова
#путин #съезд #образование #единая россия
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