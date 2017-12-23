Путин заявил, что российское образование должно быть одним из лучших в мире

Это необходимо для того, чтобы готовить специалистов нового технологического уклада.

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». Он подчеркнул, что необходимо развивать принципиально новые отрасли, без которых нет будущего - передовые цифровые технологии, биоинженерия, роботизация. Данные направления определяют мировое будущее и должны обеспечить устойчивость и прогресс России в мире.

Российская школа должна войти в число лучших в мире, а российские колледжи, техникумы и университеты - создавать ведущие стандарты в подготовке специалистов нового технологического уклада, заявил президент.