Глава Российской Федерации Владимир Путин, выступая на XVII съезде партии «Единая Россия» заявил, что сильное, ответственное, свободное гражданское общество является ключевой гарантией необратимости перемен.

При этом российский лидер подчеркнул, что структуры гражданского общества «работают ради созидания, ради пользы великой страны, участвуют в решении сложнейших социальных проблем». По мнению главы государства, именно такое общество отторгает популизм и пустую болтовню. Вместе с тем, Путин отметил, что такое общество устойчиво к любым попыткам дестабилизации.

Владимир Владимирович также обратил внимание на то, что такое гражданское общество никогда не даст «погрузить» Россию «в хаос, сбить ее с пути, сделать слабой и зависимой».

«А мы с вами знаем, и примеры такие вокруг нас есть, во многих странах. Это очень может быстро произойти, если не стремится к стабильности общества», — резюмировал глава РФ.

Напомним, что ранее сообщалось, что российский президент заявил, что предложения по развитию РФ должны ориентироваться на защиту прав и свобод российских граждан.