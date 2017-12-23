Путин призвал таргетировать бедность в России, как это было с инфляцией

Президент РФ Владимир Путин выступил в субботу перед гостями съезда «Единой России».

Опираясь на рост экономики, надо таргетировать бедность, как это было с инфляцией, заявил глава российского государства. Он отметил, что к сегодняшнему дню страна вышла из рецессии на этап устойчивого роста экономики. Путин также напомнил, что результат по работе с таргетированием инфляции оказался в целом положительным.

Напомним, в Москве в субботу проходит 17-й съезд ЕР, в котором принимают участие примерно 2500 гостей.