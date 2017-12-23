Медведев рад, что крымчане поучаствуют в выборах президента России

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев во время съезда партии «Единая Россия» 23 декабря, в субботу, заявил, что гордится тем, что жители полуострова Крым впервые поучаствуют в выборах президента страны в марте 2018 года.

Председатель ЕС напомнил, что выборы, намеченные на 18 марта, совпадают с важной датой — Днем возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ. Он выразил уверенность, что все испытывают особые чувства по этому поводу, так как впервые за последние годы крымчане примут участие в выборах главы России.

Дмитрий Анатольевич добавил, что вместе можно преодолеть трудности и воплотить в жизнь самые смелые мечты.