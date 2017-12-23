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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
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 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
15:24   23 Декабря 2017
Россия
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Медведев рад, что крымчане поучаствуют в выборах президента России

Медведев рад, что крымчане поучаствуют в выборах президента России

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев во время съезда партии «Единая Россия» 23 декабря, в субботу, заявил, что гордится тем, что жители полуострова Крым впервые поучаствуют в выборах президента страны в марте 2018 года.

Председатель ЕС напомнил, что выборы, намеченные на 18 марта, совпадают с важной датой — Днем возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ. Он выразил уверенность, что все испытывают особые чувства по этому поводу, так как  впервые за последние годы крымчане  примут участие в выборах главы России.

Дмитрий Анатольевич добавил, что вместе можно преодолеть трудности и воплотить в жизнь самые смелые мечты.

Автор: Олег Королев
#россия #путин #медведев #ер #единая россия
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