Путин назвал права и свободы граждан ориентиром для развития РФ

Предложения по развитию Российской Федерации должны ориентироваться на защиту прав и свобод российских граждан, а также на долгосрочные интересы страны.

Об этом российский лидер Владимир Владимирович Путин заявил в ходе своего выступления в субботу, 23 декабря, на съезде партии «Единая Россия».

«При всей разнице взглядов, подходов, предлагаемых решений по развитию страны ориентиром для нас должны служить права и свободы граждан, долгосрочные интересы России и прочность нашей государственности», — приводит слова главы государства агентство РИА Новости.

Напомним, что в этом году съезд партии ЕР проходит с 22 по 23 декабря в Москве. Ранее сообщалось, что в XVII съезде принимают участие порядка 2500 человек.