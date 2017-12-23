Путин: Надо отбросить все, что мешает обновлению России

В субботу президент Российской Федерации выступил на съезде политической партии «Единая Россия».

«Надо отбросить все, что мешает обновлению России», — заявил российский лидер, выступая перед гостями съезда.

Напомним, в Москве проходит 17-й по счету съезд ЕР. В нем принимают участие около 2500 тысяч человек, среди которых депутаты Госдумы РФ, главы различных российских ведомств, представители региональных отделений партии, а также представители научного и экспертного сообщества страны.