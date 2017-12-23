Путин призвал не относиться к России «как к бабушке»

Глава РФ Владимир Путин заявил, что нельзя относиться к России как к бабушке, которой вовремя дают лекарство.

Нужно сделать Россию молодой и устремленной в будущее, подчеркнул президент, выступая на съезде «Единой России» 23 декабря. В работе съезда участвуют почти 2,5 тысячи человек, в том числе 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, главы различных министерств и депутаты ГД России.

Ранее Путин заявил, что нельзя давать людям невыполнимые обещания, как это случилось в 90-е годы.