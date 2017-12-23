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Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
15:08   23 Декабря 2017
Россия
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Надо добиться долгосрочного устойчивого повышения доходов граждан, повышать пенсии — Путин

Надо добиться долгосрочного устойчивого повышения доходов граждан, повышать пенсии — Путин

Глава Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в ходе своего выступления на XVII съезде партии «Единая Россия» заявил,что необходимо добиться долгосрочного устойчивого повышения доходов российских граждан, а также увеличивать размер пенсии.

«Нам нужно добиться долгосрочного устойчивого повышения реальных доходов граждан, увеличить пенсии и социальную поддержку», — приводит слова главы государства агентство РИА Новости.

Напомним, что ранее сообщалось, что российский президент заявил, что РФ должна стать страной подлинной экономической свободы.

Автор: Анастасия Ягужинская
#россия #путин #экономика #пенсии #единая россия
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