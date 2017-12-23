Надо добиться долгосрочного устойчивого повышения доходов граждан, повышать пенсии — Путин
Глава Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в ходе своего выступления на XVII съезде партии «Единая Россия» заявил,что необходимо добиться долгосрочного устойчивого повышения доходов российских граждан, а также увеличивать размер пенсии.
«Нам нужно добиться долгосрочного устойчивого повышения реальных доходов граждан, увеличить пенсии и социальную поддержку», — приводит слова главы государства агентство РИА Новости.
Напомним, что ранее сообщалось, что российский президент заявил, что РФ должна стать страной подлинной экономической свободы.