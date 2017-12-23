Медведев: Выборы президента РФ в 2018 году должны быть абсолютны прозрачны

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил во время съезда партии «Единая Россия» 23 декабря, что выборы президента страны в грядущем году должны быть абсолютно прозрачны и легитимны, пишет РИА Новости.

Глава кабмина считает, что это важно для политической системы, цивилизованного развития страны.Он выразил уверенность в том, что этого желают все россияне.